От «Акиры» до «Ходячего замка». Как японская анимация перевернула мировой кинематограф. Сюзан Нейпир
Wink
Аудиокниги
От «Акиры» до «Ходячего замка». Как японская анимация перевернула мировой кинематограф. Сюзан Нейпир

От «Акиры» до «Ходячего замка». Как японская анимация перевернула мировой кинематограф. Сюзан Нейпир (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Культура и искусство797 мин18+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

В 2003 году картина «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки получила премию «Оскар». Это событие стало поворотной точкой для мира киноискусства: именитая награда подтвердила, что аниме – гораздо больше, чем просто детские мультфильмы. За красочными картинками и несложными (на первый взгляд) сюжетами зачастую спрятаны серьезные темы и даже глобальные вопросы человечества. От феминизма до защиты окружающей среды, от национальной идентификации до познания самого себя как личности – аниме затрагивает самые разные проблемы нашей реальности, проецируя их на реальность вымышленную. В книге «От “Акиры” до “Ходячего замка”» Сюзан Нейпир, автор нашумевшего издания «Волшебные миры Хаяо Миядзаки», отвечает на множество вопросов, которые касаются создания и истории современной японской анимации. Вам выпала потрясающая возможность узнать, как жанр аниме перевернул мировой кинематограф, установив в нeм свои законы и покорив сердца миллионов зрителей.

От «Акиры» до «Ходячего замка» слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг