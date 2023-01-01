WinkАудио�книгиОт А до Я. Часть вторая
От А до Я. Часть вторая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика369 мин12+
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Сюжет
В этом сборнике представлены 14 рассказов классиков русской литературы. Некоторые написаны больше ста лет назад, другие чуть моложе, однако актуальны, как никогда – они о дружбе и предательстве, об отцах и детях, о любви и смерти. Судьба героев складывается по-разному. Иногда она мила и прекрасна, порой – жестока и насмешлива, временами становится невыносимой… Совсем как в жизни. Каждому из нас в определенные моменты кажется, что жизнь – тяжкий крест, который приходится тащить изо дня в день к месту собственной казни. Но даже в самые тревожные и черные дни всегда находится повод улыбнуться этому миру, сделать шаг навстречу лучшему будущему.
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