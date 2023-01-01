Осязание. Чувство, которое делает нас людьми. Дэвид Линден
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Осязание. Чувство, которое делает нас людьми. Дэвид Линден

Осязание. Чувство, которое делает нас людьми. Дэвид Линден (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература461 мин18+

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Сюжет

Дэвид Линден «Осязание. Чувство, которое делает нас людьми» – поразительная книга о загадках одного из наших самых древних чувств. Мы привыкли верить своим глазам и ушам, но не всегда отдаем себе отчет в том, что огромный объем информации получаем не через них, а через кожу. Осязание – самое древнее из чувств. И зрение, и слух возникли в ходе эволюции гораздо позже. Установлено, что человеческий эмбрион уже в материнской утробе способен осязать окружающий мир. Профессор неврологии и известный популяризатор науки Дэвид Линден увлекательно и доступно – буквально «на пальцах» – объясняет, как работают сложные механизмы осязания, а заодно разбирает его многочисленные загадки. Почему мы боимся щекотки, если нас щекочет кто-то другой, и не реагируем на нее, если пытаемся пощекотать себя сами? Чем оргазм принципиально отличается от других мышечных спазмов, например чихания и почему перец кажется нам жгучим, а мята – холодной? Пресса о книге: «В этой книге увлекательные истории о том, как осязание влияет на наше мировосприятие, сопровождается точным научным объяснением». The scientist «Если вам интересно, что такое „чешется“ и что общего у человека с коалами, профессор Линден это объяснит. Поверьте, вы не будете разочарованы» Rockdale citizen «Лучшие популяризаторы науки способны заразить читателя любовью к своему предмету. Линдену это удается в полной мере». BBC Focus

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