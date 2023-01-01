Островитяне. Тамара Михеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тамара Михеева – популярная детская писательница, обладатель различных литературных наград. Представляем в аудиоформате еe повесть «Островитяне». Повествование идeт от лица двух героев – Лизы и Руслана. Они проводят лето в деревне, и им очень одиноко, ну прямо как островам, затерянным в океане. Конечно, у Руслана есть бабушка и целая библиотека книг, а Лиза окружена многочисленными родственниками, но всe равно им очень и очень скучно. Лето они проводят в обычных каникулярных занятиях и не знают о существовании друг друга. Но вот однажды происходит их знакомство, и повороты сюжета становятся быстрыми и неожиданными. Следя за этой историей в их изложении, каждый юный слушатель наверняка узнает в них себя, в их размышлениях и переживаниях – свои мысли и чувства, ведь все подростки требовательны к миру и жаждут яркой, насыщенной жизни.



Островитяне слушать на видеосервисе Wink.