Остров Z. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

День Страха, когда сама реальность дала трещину, открыл в наш мир дорогу абсолютному злу и положил начало Сезону Катастроф. Аномальные зоны покрыли нашу планету незаживающими язвами. Одной из таких язв стал Остров. Именно здесь, среди кровожадных мертвяков и выходцев из иного мира, затеявших Игру на выживание, Андрею Луневу и его команде предстояло продолжить поиск загадочных пакалей, способных спасти нашу планету. Поиск осложнялся тем, что за «изделием ноль» вела охоту не только команда Андрея…



Остров Z слушать на видеосервисе Wink.