Остров Погибших Кораблей. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Аудиостудия «АРДИС» предлагает вашему вниманию роман известного советского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева «Остров погибших кораблей» (1926-27). В океане терпит крушение трансатлантический лайнер, следующий из Генуи в Нью-Йорк. Экипаж и пассажиры спасаются на шлюпках, но не все. Реджинальда Гатлинга, арестованного за преступление, которого он не совершал, конвоирующего его в Штаты сыщика Симпкинса и прекрасную мисс Вивиану Кингман, дочь американского милиардера, оставшихся на борту, течением относит куда-то во внутреннюю область таинственного Саргассова моря, где нашли последний причал останки кораблей всех времeн и народов. Герои оказываются пленниками обитателей загадочного рукотворного острова…



Остров Погибших Кораблей слушать на видеосервисе Wink.