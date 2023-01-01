Остров Пингвинов. Анатоль Франс (книга, 1908) слушать онлайн

Сюжет

Все вы живете в реальном мире, законам которого просто вынуждены подчиняться. И, естественно, вас мучает вопрос: «Да кто же придумал такие законы? Как он дошел до таких изобретений? Какой особенной жизнью надо жить, чтобы водрузить на своих ближних такую страшную обузу?» И вот вы погружаетесь вглубь веков, читаете летописи и жития, мемуары и биографии поражаетесь мудрости и героизму, но гораздо чаще безответственности и наглому наплевательству этих великих повелителей прошлого, этих учредителей правил для всех. Такой оборот дела вроде бы загоняет вас в тупик... Но тут вам попадает в руки книжечка А.Франса, и он говорит: «Успокойтесь ребята, все просто. У нас, например, во Франции все начальники пингвины». Сразу же возникает смутное подозрение, – а вдруг и у нас такое? И камень падает с души – все действительно становится ясно! Но лукавый француз тонко усмехается в элегантные усы: «Ребята, вы не упустили из виду, что и вы все тоже пингвины?»



Остров Пингвинов слушать на видеосервисе Wink.