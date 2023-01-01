WinkАудиокнигиОстров Крым. Василий Аксенов
Остров Крым. Василий Аксенов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика1006 мин12+
Сюжет
Крым не был взят большевиками во время Гражданской войны, он остался независимой территорией, имя которой – Остров Крым. Фантастика!? Аксенов написал об этом в 70-х. Впервые книга увидела свет в 1981-м, и еще долго не была доступна российскому читателю. Сценарием фантастической истории интересова�лся Голливуд – не сложилось пока. Мы не можем сегодня посмотреть «Остров Крым», зато мы можем его послушать!
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