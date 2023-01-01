WinkАудиокнигиОстров Голосов. Роберт Льюис Стивенсон
Остров Голосов. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения12+
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Сюжет
«Кеола, женясь на Леуа, дочери Каламака, колдуна молоканского, жил в одном доме с отцом своей жены. Не было человека умнее этого пророка: он читал по звездам, гадал с помощью злых духов по телу умершего, поднимался один на вершины высоких гор в область горных эльфов и ловил в западню души предков…»
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