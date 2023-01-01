WinkАудиокнигиОстров Борнгольм. Николай Карамзин
Остров Борнгольм. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература12+
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Сюжет
«Друзья! прошло красное лето, златая осень побледнела, зелень увяла, дерева стоят безплодов ибезлистьев, туманное небо волнуется, какмрачное море, зимний пух сыплется нахладную землю– простимся сприродою дорадостного весеннего свидания, укроемся отвьюг иметелей– укроемся втихом кабинете своем! Время недолжно тяготить нас: мызнаем лекарство отскуки. Друзья! Дубибереза пылают вкамине нашем– пусть свирепствует ветер изасыпает окна белым снегом! Сядем вокруг алого огня ибудем рассказывать друг другу сказки иповести, ивсякие были…»
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