Осторожно! Муж – волшебник, или Любовь без правил. Франциска Вудворт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Любимый муж, ребенок… Счастливую жизнь Виктории перечеркнула авария, и девушка очутилась в положении бесправной рабыни в другом мире. Она стремится разыскать свою семью, вот только что принесет эта встреча? Радость или боль разочарования? Срывая маски, придется набраться смелости и взглянуть на истинные лица окружающих. Кто друг и кто враг? Кому вообще можно верить в мире, где ты ценный приз и тобой хотят лишь владеть? У Виктории нет права на ошибку, ведь от выбора зависит судьба ее маленького сына…



Осторожно! Муж – волшебник, или Любовь без правил слушать на видеосервисе Wink.