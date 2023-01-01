Оставаться молодым. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Оставаться молодым. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Оставаться молодым. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

21-летняя Ирина Кулакова устроилась юристом в фирму своего отца – Ильи Кузьмича. В первый же рабочий день Ирина увидела, как фривольно отец вел себя с секретаршей Ниной. Ирина была в шоке, она всегда считала, что у отца с матерью идеальные отношения. Но это еще полбеды, Ирина уже видела Нину два года назад, тогда она была с женихом Ирины – Александром. Из-за нее Ирина бросила Александра, несмотря на то, что сильно любила его. Отец сумел убедить Ирину в том, что он лишь поддерживал имидж ловеласа на фирме, но матери он не изменял. Через пару дней Ирина узнала, что и Александр работал в фирме ее отца. Александр предложил Ирине снова встречаться, а вскоре на ее глазах начал флиртовать с Ниной. Нервы Ирины не выдержали, она потребовала, чтобы отец уволил Нину. Илья Кузьмич отказался. Ирина написала заявление об уходе. А дома Ирина не сдержалась и рассказала матери о флирте отца с секретаршей, но мать только рассмеялась. Ирина узнала, что несколько лет назад ее отец решил, что он пожилой человек и сразу превратился в ноющего старичка. Родители едва не развелись, но отец смог изменить себя, начал следить за собой. Ему нужен был стимул для того, чтобы чувствовать себя в форме, таким стимулом стал имидж ловеласа. Именно поэтому он так свободно ведёт себя на работе. Ирина поняла, как она ошибалась, помирилась с отцом, а Александр, наконец, смог объяснить ей, что Нина – его родная сестра.

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