Осознанные отношения. 25 привычек для пар, которые помогут обрести настоящую близость. Эс Джей Скотт, Барри Девенпорт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что делать, если супруги любят друг друга, но уже не ощущают близости, а их страсть сменилась на раздражение, равнодушие или апатию?



Стив Джей Скотт, писатель, эксперт по хорошим привычкам, и Барри Девенпорт, сертифицированный коуч, знают, как с помощью простых ежедневных дей�ствий вернуть в отношения эмоциональную близость и страсть. В книге они делятся несложными, но полезными навыками. Всего их 25, например, быстро мириться после ссор, активно слушать партнера, установить общие ритуалы, ежедневно уделять друг другу время, дурачиться вместе, определенным образом разговаривать друг с другом и другие.



На внедрение каждой привычки нужен примерно месяц. В итоге супруги постепенно так перестраивают ежедневную рутину, что им вновь становится радостно и комфортно друг с другом.





Осознанные отношения слушать на видеосервисе Wink.