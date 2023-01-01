Осознанное неподчинение. Как реагировать на спорные распоряжения. Айра Чейлефф. Ключевые идеи книги
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Осознанное неподчинение. Как реагировать на спорные распоряжения. Айра Чейлефф. Ключевые идеи книги

Осознанное неподчинение. Как реагировать на спорные распоряжения. Айра Чейлефф. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн24 мин16+

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Сюжет

С детства нас учат слушаться старших. Вырастая, многие утверждаются в идее, что начальству виднее. Веря в это, мы перестаем задумываться о смысле работы, которую совершаем. А всякого рода мошенники получают шанс воспользоваться нашей покорностью…
Как найти баланс между вежливостью и настойчивостью? Как научиться отстаивать свое мнение перед вышестоящими лицами? Как, в конце концов, научиться доверять себе, а не тому, кто утверждает, что знает лучше?
Эксперт в сфере лидерства Айра Чейлефф посвятил этим вопросам много лет. Результатом стала концепция осознанного неподчинения, которая учит не терять голову, столкнувшись со спорным приказом. Эта концепция хороша для решения и личных, и корпоративных проблем, но, как сказал бы сам Чейлефф: не верьте на слово. Познакомьтесь с содержанием книги и сделайте выводы сами.

Осознанное неподчинение слушать на видеосервисе Wink.

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