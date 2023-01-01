Осознанное неподчинение. Как реагировать на спорные распоряжения. Айра Чейлефф. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

С детства нас учат слушаться старших. Вырастая, многие утверждаются в идее, что начальству виднее. Веря в это, мы перестаем задумываться о смысле работы, которую совершаем. А всякого рода мошенники получают шанс воспользоваться нашей покорностью…

Как найти баланс между вежливостью и настойчивостью? Как научиться отстаивать свое мнение перед вышестоящими лицами? Как, в конце концов, научиться доверять себе, а не тому, кто утверждает, что знает лучше?

Эксперт в сфере лидерства Айра Чейлефф посвятил этим вопросам много лет. Результатом стала концепция осознанного неподчинения, которая учит не терять голову, столкнувшись со спорным приказом. Эта концепция хороша для решения и личных, и корпоративных проблем, но, как сказал бы сам Чейлефф: не верьте на слово. Познакомьтесь с содержанием книги и сделайте выводы сами.



Осознанное неподчинение слушать на видеосервисе Wink.