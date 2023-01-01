Осмотр у доктора. Эмилия Дарк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

История непростой любви взрослой женщины и ее доктора. Она влюбилась с первого взгляда. У него молодая любовница, но Лиля заинтересовала его своей песочной фигурой и скромностью. Сможет ли она «отбить» врача у малолетней вертихвостки? Но доктор не так прост, как кажется. У него склонность к БД�СМ-играм. Его задача приобщить Лилю к этим играм и не вспугнуть. ВНИМАНИЕ! Откровенные сцены секса! #проституция #откровение #страсть #настоящая_любовь



Осмотр у доктора слушать на видеосервисе Wink.