Осколки реальности. Алексей Калугин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лейтенант Джагг Апстрак, под именем которого действует агент космической службы спасения Андрей Макеев, получает новое рискованное задание на планете Дошт. Цель Апстрака – вытащить блокированную катастрофой исследовательскую группу из Гиблого Болота. Однако с первых же шагов его отряд сталкивается с ловушками относительного времени, искореженным пространством и жуткими монстрами – порождениями запредельной реальности.



Осколки реальности слушать на видеосервисе Wink.