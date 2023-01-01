Осколки реальности. Алексей Калугин
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Осколки реальности. Алексей Калугин

Осколки реальности. Алексей Калугин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика877 мин16+

Сюжет

Лейтенант Джагг Апстрак, под именем которого действует агент космической службы спасения Андрей Макеев, получает новое рискованное задание на планете Дошт. Цель Апстрака – вытащить блокированную катастрофой исследовательскую группу из Гиблого Болота. Однако с первых же шагов его отряд сталкивается с ловушками относительного времени, искореженным пространством и жуткими монстрами – порождениями запредельной реальности.

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