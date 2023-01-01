Осенний блюз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Осенний блюз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Осенний блюз. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Дочь директора выставочного зала Наталии Реутовой Мария приводит к ней молодого художника Константина. Она говорит, что обратила внимание на картины, которые он продавал в парке. Наталия восхищена работами Константина. Мало того, ей кажется, что он – ее тайный воздыхатель, потому что на картине «Осенний блюз» он написал ее в любимом уголке парка. Наталия влюбляется в Константина, дочь возмущена этим. Она намекает, что сама им увлечена. Вскоре Наталия убеждается, что Мария и Константин давно любят друг друга. Более того, Константин принес работы своего соседа-художника, чтобы произвести на Наталию впечатление, а сам он никогда не писал картин. Наталия в шоке от такого поступка дочери. Но потом понимает, что больше была влюблена в картины, чем в самого Константина. Мария предлагает ей познакомиться с автором картин. Выясняется, что их написал отец Марии, бывший муж Наталии – Максим, с которым она рассталась много лет назад. Наталия слышать о нем не могла, потому что он был алкоголиком. Мария рассказывает матери, что отец давно бросил пить и, прожив несколько лет в тайге, вернулся в город с новыми работами и творческими планами. Он не осмеливался встречаться с Наталией, а Мария придумала, как показать матери его работы. В конце-концов Наталия встречается с Максимом. Они решают попробовать опять жить вместе.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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