WinkАудиокнигиОсада «Ланкаширской королевы». Джек Лондон
Осада «Ланкаширской королевы». Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения12+
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Сюжет
«Вероятно, самым трудным в практике нашей рыбачьей патрульной службы был тот случай, когда нам с Чарли Ле Грантом пришлось в течение двух недель держать в осаде большое четырехмачтовое английское судно. Под конец это дело превратилось для нас в настоящую математическую задачу, и только чистая случайность позволила нам благополучно разрешить ее…»
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