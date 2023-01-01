Осада «Ланкаширской королевы». Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Вероятно, самым трудным в практике нашей рыбачьей патрульной службы был тот случай, когда нам с Чарли Ле Грантом пришлось в течение двух недель держать в осаде большое четырехмачтовое английское судно. Под конец это дело превратилось для нас в настоящую математическую задачу, и только чистая случайность позволила нам благополучно разрешить ее…»



Осада «Ланкаширской королевы» слушать на видеосервисе Wink.