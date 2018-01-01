Оруженосец в серой шинели. Александр Конторович (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Кто-то из великих писателей сказал, что все книги о приключениях заканчиваются тогда, когда герои находят клад – потом уже ничего интересного не бывает.Я тоже так долго думал, а потом представил себе такую ситуацию и понял – все сложности как раз тогда и начинаются. Вот и здесь… родился сын – крутой наследник, все его должны почитать и превозносить. Но не тут-то было! Не стал он еще воином, да и магом ему не быть – нет задатков. А что есть? А есть – жутковатая репутация покойного отца. Оно и неплохо вроде бы, но– недостаточно, на одной памяти далеко не уедешь. А своего– нет пока ничего. И вокруг – столько врагов, как сложится его жизнь? © Storysidе



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