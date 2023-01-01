WinkАудиокнигиОрк. Тайниковский
Орк. Тайниковский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези299 мин16+
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Сюжет
«Орк» – фантастический роман, третья книга цикла «Эволюция Кинга», жанр ЛитРПГ, попаданцы. На смену старому телу пришло новое. Я стал сильнее, выносливее и значительно больше. Теперь я орк, и теперь с моим мнением лучше считаться! Книга повествует о приключениях трейсера по имени Кинг, который попал в тело гоблина и имеет возможность эволюционировать в более сильные формы.
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