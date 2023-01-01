Организация, ориентированная на стратегию. Роберт Каплан, Дэвид Нортон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В информационную эпоху стоимость компаний перестала напрямую зависеть от превращения сырья в конечный продукт. Отношения с клиентами, услуги, инновации, IT, навыки и мотивации персонала — все эти категории стали играть очень существенную роль, так что компаниям понадобились стратегии управл�ения, основывающиеся на нематериальных активах.



Организация, ориентированная на стратегию слушать на видеосервисе Wink.