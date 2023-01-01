Организация, ориентированная на стратегию. Роберт Каплан, Дэвид Нортон. Ключевые идеи книги
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Организация, ориентированная на стратегию. Роберт Каплан, Дэвид Нортон. Ключевые идеи книги

Организация, ориентированная на стратегию. Роберт Каплан, Дэвид Нортон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн41 мин16+

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Сюжет

В информационную эпоху стоимость компаний перестала напрямую зависеть от превращения сырья в конечный продукт. Отношения с клиентами, услуги, инновации, IT, навыки и мотивации персонала — все эти категории стали играть очень существенную роль, так что компаниям понадобились стратегии управления, основывающиеся на нематериальных активах.

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