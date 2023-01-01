Орел расправляет крылья. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Какой могла бы стать Россия, если бы смогла избежать Смуты, избавиться от угрозы крымских набегов и получить в государи человека, способного направить в созидательное русло всю гигантскую энергию ее народа? Признайтесь, интересный вопрос! Но разве история терпит сослагательное наклонение? Ну, у кого как…



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