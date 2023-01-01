WinkАудиокнигиОрел расправляет крылья. Роман Злотников
Орел расправляет крылья. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Приключения1068 мин12+
Сюжет
Какой могла бы стать Россия, если бы смогла избежать Смуты, избавиться от угрозы крымских набегов и получить в государи человека, способного направить в созидательное русло всю гигантскую энергию ее народа? Признайтесь, интересный вопрос! Но разве история терпит сослагательное наклонение? Ну, у кого как…
Орел расправляет крылья слушать на видеосервисе Wink.