Опыт путешественника в костюме: секреты, лайфхаки, истории. Павел Макаров. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Путешествовать любят многие, но мало кто знает, как это делать дешево и безопасно. Как найти ночлег в путешествии со скидкой до 90%? Как выгодно взять в аренду автомобиль? Как с помощью пары кликов мышки получить более выгодные варианты перелетов? Как правильно выбрать снаряжение и одежду для по�ездки? Как сохранить здоровье и финансы даже в самых злачных местах планеты?

Павел Макаров — профессиональный путешественник. Используя свой 20-летний опыт поездок по миру, он написал четкую и структурированную инструкцию, которая поможет побывать там, куда давно хотелось попасть, но «не было возможности». Каждый может путешествовать гораздо дешевле и интереснее, чем привык считать, — уверен Павел Макаров. Все лайфхаки из его книги работают. Проверено.



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