Опыт о законе народонаселения. Томас Мальтус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя Томаса Мальтуса – одно из самых одиозных в науке. Марксизм и впоследствии советская наука жестко клеймили его за социальный пессимизм, неверие в производительные силы, мизантропию. Между тем, ученый был лишь дитем своего времени, когда рост населения был на лицо, а возможности экономики и агрикультуры вызывали сомнения.В наши дни мальтузианство уже не представляется столь кощунственным. Бангладеш и Египет преодолели все мыслимые показатели плотности населения, а рост населения продолжается, что в обозримом будущем грозит этим странам гуманитарной катастрофой. Многие страны Африки с трудом могут прокормить своих жителей при плотности 30-40 чел/км. Примеров – масса и в ближайшие десятилетия их число умножится. Ценность книги в том, что она представляет одно из первых демографических исследований в истории. К тому же, она дает возможность познакомиться с сутью мальтузианства напрямую, не прибегая к пристрастным комментариям позднейших исследователей. Настоящее издание традиционно не включает в себя вторую книгу, представляющую собой перечень статистических данных по численности народонаселения различных стран на момент написания. Сохранено лишь оглавление, в качестве справочного материала.



Опыт о законе народонаселения слушать на видеосервисе Wink.