WinkАудиокнигиОпыт моей жизни. Аудиокнига 2. Любовь в Нью-Йорке. Часть 1. И.Д.
Опыт моей жизни. Аудиокнига 2. Любовь в Нью-Йорке. Часть 1. И.Д. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза, Биографии и мемуары326 мин16+
Сюжет
Книга «Опыт моей жизни» это ПЕНЕЦИЛИН для борьбы с проблемами сегодняшнего дня. Проблемы, от которых СТРАДАЮТ СЕГОДНЯ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, станут «прошлым» с появлением этого произведения. Это откровенно описанные ЭТАПЫ жизни человека, пережитые им и ПОБЕЖДЕННЫЕ, испытания, которые ему, как и все�м людям на земле, ниспослала жизнь. Это глубоко ПАТРИОТИЧНАЯ КНИГА, показывающая родину, в новом свете, в каком никогда, ни советский, ни российский читатель – свою родину не видел. Ценнее всего, что патриотизм здесь ИСКРЕННИЙ и выстраданный всем пережитым, за бугром.
Опыт моей жизни слушать на видеосервисе Wink.