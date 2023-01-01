Опыт моей жизни. Аудиокнига 2. Любовь в Нью-Йорке. Часть 1. И.Д. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Опыт моей жизни» это ПЕНЕЦИЛИН для борьбы с проблемами сегодняшнего дня. Проблемы, от которых СТРАДАЮТ СЕГОДНЯ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, станут «прошлым» с появлением этого произведения. Это откровенно описанные ЭТАПЫ жизни человека, пережитые им и ПОБЕЖДЕННЫЕ, испытания, которые ему, как и все�м людям на земле, ниспослала жизнь. Это глубоко ПАТРИОТИЧНАЯ КНИГА, показывающая родину, в новом свете, в каком никогда, ни советский, ни российский читатель – свою родину не видел. Ценнее всего, что патриотизм здесь ИСКРЕННИЙ и выстраданный всем пережитым, за бугром.



Опыт моей жизни слушать на видеосервисе Wink.