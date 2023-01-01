Оправдание. Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Первый роман «О трилогии». Дмитрий Быков – прозаик, поэт, публицист, радио- и тележурналист. Огромным успехом пользуются его лекции цикла «Прямая речь». Автор многих романов и оригинальных литературных биографий Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького, Владимира Маяковского. Дважды лауреат премии «Большая книга». В романе «Оправдание» Быков предлагает свою версию генерального плана сталинских репрессий: тех, кто не погиб, выдержал, не оговорил ни себя, ни других, ковали для особой миссии. Главный герой, внук репрессированного, в середине 90 х отправляется на поиски следов деда. Его расследование превращается в напряженный фантастический детектив с неожиданной, страшной развязкой.



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