Оправа для бездны. Сергей Малицкий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Подминая под себя государства и города, катится на цитадели северного королевства вал степного воинства. Кровь окрашивает землю и воду, отчаяние проникает в самые твердые сердца, но в круговерти и безумии войны находятся герои, которые не только сражаются с врагом, но и пытаются расплести тыс�ячелетнее колдовство.



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