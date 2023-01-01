WinkАудиокнигиОправа для бездны. Сергей Малицкий
Оправа для бездны. Сергей Малицкий (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези1224 мин16+
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Сюжет
Подминая под себя государства и города, катится на цитадели северного королевства вал степного воинства. Кровь окрашивает землю и воду, отчаяние проникает в самые твердые сердца, но в круговерти и безумии войны находятся герои, которые не только сражаются с врагом, но и пытаются расплести тыс�ячелетнее колдовство.
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