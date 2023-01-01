Оправа для бездны. Сергей Малицкий
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Оправа для бездны. Сергей Малицкий

Оправа для бездны. Сергей Малицкий (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези1224 мин16+

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Сюжет

Подминая под себя государства и города, катится на цитадели северного королевства вал степного воинства. Кровь окрашивает землю и воду, отчаяние проникает в самые твердые сердца, но в круговерти и безумии войны находятся герои, которые не только сражаются с врагом, но и пытаются расплести тысячелетнее колдовство.

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