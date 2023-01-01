Операция «Слепой Туман». Александр Михайловский,Юлия Маркова
Wink
Аудиокниги
Операция «Слепой Туман». Александр Михайловский,Юлия Маркова

Операция «Слепой Туман». Александр Михайловский,Юлия Маркова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези746 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Первый том альт-исторической саги «Никто кроме нас». Это история о том, как разработка оружия, функционирующего на новых физических принципах, приводит к неожиданным результатам. Нештатное срабатывание секретной установки и учебно-боевой поход оборачивается попаданием в 1904 год без возможности возвращения. Идет самое начало злосчастной для России Русско-Японскую войны, и еще ничего не предрешено. Какое решение примут наши современники, оказавшиеся вершителями судеб этого мира, и в какую сторону свернет история на этот раз?

Операция «Слепой Туман» слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг