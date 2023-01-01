Операция «Шедевр». Роберт Уиттман,Джон Шиффман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В каждой главе – накал и интриги для голливудского сценария. Арт-детектив Роберт Уиттман, живая легенда ФБР, рассказывает реальные истории о своих операциях в мире искусства. Он спас картины Рембрандта, Писсарро, Моне, Пикассо и других. Роберт Уиттман 20 лет служил специальным агентом ФБР. Он помог создать Бюро по борьбе с преступлениями в сфере искусства и был его старшим следователем. Уиттман представлял США по всему миру, участвуя в расследованиях и обучая полицию и музеи разных стран методам расследования, возвращения предметов искусства и мерам безопасности. В настоящее время он президент собственной международной арт-охранной компании Robert Wittman. Джон Шиффман – автор книги «Операция „Шедевр“» Джон Шиффман – следственный репортер информационного агентства Reuters. Он юрист, в прошлом – заместитель директора программы стипендиатов Белого дома, обладатель десятков журналистских наград и финалист Пулитцеровской премии в 2009 году.



Операция «Шедевр» слушать на видеосервисе Wink.