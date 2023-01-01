Операция Паломник. Игорь Власов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Действие романа развертывается на планете Паломник в звездной системе Саваж, за пятьдесят лет до событий на Терриусе. Земляне обнаруживают странную планету, на которой кто-то «забыл» артефакты, представляющие собой пирамиды неизвестного предназначения. Молодой оперативник Джон Ролз отправ�ляется на Паломник с секретным заданием. Его миссия выяснить, не несут ли опасности инопланетные сооружения для жизни трехсот пятидесяти колонистов. Задание кажется простым и привычным, но все меняется когда в назначенное время колонисты не выходят на связь.



Операция Паломник слушать на видеосервисе Wink.