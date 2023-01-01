Опасный поворот (спектакль). Джон Пристли
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Опасный поворот (спектакль). Джон Пристли

Опасный поворот (спектакль). Джон Пристли (книга, 2013) слушать онлайн

2013, Аудиокнига
Драматургия12+

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Сюжет

Издатель Роберт Кэплен и его жена Фреда тепло принимают в своем загородном доме друзей и родственников. Эта «миленькая маленькая компания», по словам одной гостьи, весело беседует и обменивается сплетнями. Пока темой разговора не становится «правда». Вместе с героями Пристли мы будем распутывать клубок взаимоотношений, развязывать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет спектакля.

Опасный поворот (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.

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