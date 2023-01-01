Опасный поворот (спектакль). Джон Пристли (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Издатель Роберт Кэплен и его жена Фреда тепло принимают в своем загородном доме друзей и родственников. Эта «миленькая маленькая компания», по словам одной гостьи, весело беседует и обменивается сплетнями. Пока темой разговора не становится «правда». Вместе с героями Пристли мы будем распут�ывать клубок взаимоотношений, развязывать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет спектакля.



Опасный поворот (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.