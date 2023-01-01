ООО «Удельная Россия». Ната Хаммер (книга, 2020) слушать онлайн

ООО «Удельная Россия» – это кухонная история. Когда в ресторане нам подают дичь на подогретой тарелке под стальным колпаком, мы редко задумываемся о том, кто и как ее убил, освежевал, разделал, замариновал, где и как она хранилась, транспортировалась, кем и в каком настроении была приготовлена. Повышенный интерес к истории продукта возникает только в случае последующего отравления. И тогда из-под разделочных столов выгребают на свет божий весь сор и отодвинув плиты, гоняют тараканов. И полные праведного гнева, мы требуем наказания виновных в антисанитарии. Повара выгоняют и заменяют другим. И мы, клиенты, успокаиваемся, кушаем и платим – до следующего отравления. Но лучше все-таки регулярно отслеживать кухонные процессы во властных структурах, чтобы избежать интоксикации и возможного летального исхода.



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