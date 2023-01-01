Он, она и его машина. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Степан Асямочкин давно мечтал о личном автомобиле, но приобрести удалось лишь недавно. Степан был счастлив, теперь ему было о чем говорить с «мужиками на работе», а еще на него обратила внимание симпатичная соседка Рита. Недовольной была только жена Елизавета. Целый месяц она напоминала о сломанном кране в ванной, в конце-концов, поругалась со Степаном и отобрала у него ключи от машины. Психолог посоветовал Степану больше заботиться о жене, а не о машине. Степан помирился с женой, даже убедил вернуть ему ключи от машины, но покой длился недолго. Жена нашла в машине у Степана чужой женский зонтик, разразился очередной скандал, Елизавета поставила условие: или она, или машина. Степан в сердцах заявил, что машина хотя бы скандалы не устраивает, и отправился ночевать в автомобиль. На следующий день Степан поднялся домой, собрался открыть дверь, но ключ не подходил. Проходивший мимо сосед Михалыч рассказал, что днем Елизавета сменила замки. Степан понял, что жена объявила ему войну, вечером он демонстративно поставил у подъезда палатку. Утром Елизавета начала расклеивать объявления о продаже автомобиля. Этого Степан не ожидал, машина была записана на жену, и она легко могла продать ее. Степан решил срочно помириться с женой. Она согласилась пустить его в дом только после того, как Степан предложил Елизавете получить права и по очереди управлять автомобилем. Вскоре жена стала полноправным водителем и украсила салон машины так, как ей нравится. Степан был в ярости, его особенно разозлила помада Елизаветы в бардачке. Возникла очередная ссора, жена забрала ключи и уехала. Вечером у Степана появилась возможность отомстить жене, он увидел их машину возле магазина с ключом зажигания в замке, Степан сел и уехал. Жена решила, что машину угнали, Степан не стал ее разубеждать. Елизавета, чувствуя вину перед мужем, старалась быть милой и предупредительной, Степан был счастлив, но все хорошее заканчивается. Однажды Елизавета узнала, что Степан ее обманывал. Этого она ему не простила и собралась разводиться. Только тогда Степан понял, что жена для него важнее машины. Он сам оставил машину на улице, с ключом зажигания в замке, и попросил жену простить его. Елизавета вернулась, а автомобиль утром привез Михалыч, который случайно увидел их машину и решил вернуть ее владельцам.



Он, она и его машина слушать на видеосервисе Wink.