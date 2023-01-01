Он хотел жить и умереть странником. Воспомининия об иеросхимонахе Алексии. Монахиня Иулиания (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга представляет собой жизнеописание иеросхимонаха Алексия (Данилова), который много лет подвизался в горах Кавказа. С самого юного возраста в душе будущего монаха зрела любовь к уединению и молитве, которая привела его сначала в Киево-Печерскую Лавру, а затем, когда монастырь был закрыт со�ветской властью, в уединенную келью в горах Абхазии, где он прожил около сорока лет в трудах и духовных подвигах. Особенно поразительно то, что описывается жизнь нашего современника – отец Алексий преставился ко Господу в 2009 году. Прочтя книгу, читатель сможет увидеть, что и в наше время существуют необыкновенное подвижничество и непрестанная молитва.



Он хотел жить и умереть странником слушать на видеосервисе Wink.