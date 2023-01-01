Ольга Яковлева. Сергей Иванов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Дружба, влюблённость, отношения с родителями и одноклассниками – повести Сергея Иванова расскажут юным слушателям о самом главном! Сергей Анатольевич Иванов (1941-1999) – детский писатель и поэт, педагог, автор сценариев к знаменитым мультфильмам «Падал прошлогодний снег», «Бюро находок», «Незнайка на Луне», обладатель почётного диплома имени Г.Х. Андерсена. «Детский Достоевский» – так именовал Сергея Иванова поэт и писатель Эдуард Успенский, и неспроста: школьные повести, написанные Сергеем Ивановым не только увлекательны и легки в прочтении, они наполнены событиями, с которым встречаются и современные школьники. Дружба, влюблённость, трудности в общении с родителями и сверстниками, умение сопереживать и помогать слабому – темы вечные, животрепещущие. После того, как повесть «Ольга Яковлева» увидела свет в 1976 году, к Сергею Иванову пришла слава автора, пишущего о проблемах подростков. Это предопределило творчество писателя на многие годы. История второклассницы Ольги и её товарища, сорванца и любителя драк, Геньки, от поведения которого буквально стонет вся школа, имела ошеломительный успех. И как же это здорово, что у Геньки появился такой верный друг – Ольга. Ответственная, честная, добрая девочка. Она никогда никого не оставит в беде. Также в книгу вошла повесть «В бесконечном лесу и другие истории о 6-м „В“» – это рассказы о жизни школьников одного класса. О том, как непросто переезжать в новую школу, о первой влюблённости в самую красивую ученицу класса, о невероятной находке класса во время похода – лагере партизан времён Великой Отечественной войны и о многом-многом другом, читайте в этой книге.





Ольга Яковлева слушать на видеосервисе Wink.