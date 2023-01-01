Ольга, княгиня зимних волков. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уже полновластно правят в Киеве Игорь и Ольга. Они стремятся расширить свои земли и завоевать господство на выгодных торговых дорогах. Потому-то и мешает им обособленная Смолянская земля, лежащая как раз на доходном серебряном пути. И тогда в голове умной киевской княгини возникает мысль сделать ставку на юную дочь князя. Вот и оказывается судьба Ведомы разменной монетой в политической борьбе, но тут в дело вмешивается любовь…



Ольга, княгиня зимних волков слушать на видеосервисе Wink.