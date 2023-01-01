Ольга, княгиня воинской удачи. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молодая правительница Руси Эльга, провожая в поход на Греческое царство своего мужа, князя Ингвара, надеется лишь на удачу и милость богов, ведь всe, что ей остается, – ждать вести о победе или поражении. Однако вдали от нее всe складывается так, как она и представить себе не могла. Князь Ингвар, оказавшийся на земле болгар без своего войска и вынужденный искать поддержки у союзников, должен сделать крайне непростой выбор: взять в жены красавицу Огняну-Марию, союз с которой спасет державу русов, или же сохранить в целости сердце любимой Эльги и, возможно, лишиться всего…



Ольга, княгиня воинской удачи слушать на видеосервисе Wink.