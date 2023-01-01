WinkАудиокнигиОльга, княгиня русской дружины. Елизавета Дворецкая
Ольга, княгиня русской дружины. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Русская литература960 мин16+
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Сюжет
Всем известна история о том, как князь Игорь, отправившись в Древлянскую землю, сложил свою голову и как жестоко отомстила врагам жена его, княгиня Ольга. Однако мало кто знает, что же произошло на самом деле. Замешаны в этой истории и ревность, и благородство, и низкое предательство… А началась она, конечно, с любви – в тот момент, когда на переправе у Свинель-городца появился незнакомый всадник, похожий на сияющего солнечного бога…
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