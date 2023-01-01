Ольга, княгиня русской дружины. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всем известна история о том, как князь Игорь, отправившись в Древлянскую землю, сложил свою голову и как жестоко отомстила врагам жена его, княгиня Ольга. Однако мало кто знает, что же произошло на самом деле. Замешаны в этой истории и ревность, и благородство, и низкое предательство… А началась она, конечно, с любви – в тот момент, когда на переправе у Свинель-городца появился незнакомый всадник, похожий на сияющего солнечного бога…



Ольга, княгиня русской дружины слушать на видеосервисе Wink.