Окно в Россию. Учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа. Часть 2. Ольга Хорохордина,Лев Скороходов (книга, 2020) слушать онлайн

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Аудиоприложение к книге Окно в Россию. Учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа. Часть 2 Учебное пособие «Окно в Россию» адресовано изучающим русский язык как иностранный на II–III уровне (B2–C1). Может служить основой для практического знакомства со стилевыми разновидностями русского языка, а также различными сторонами жизни современной России: положение в обществе (с точки зрения материальной обеспеченности и принадлежности к определeнной социальной группе), возможность профессиональной реализации работа, учeба, досуг российской молодeжи культурные интересы разных слоeв общества (литература, музыка, скульптура, кино). Пособие рассчитано примерно на 120 часов. Авторы отводят большую часть языковых и условно-речевых упражнений для самостоятельной работы, снабдив такие задания необходимыми лингвистическими и культурологическими комментариями, а также ключами, данными поурочно.



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