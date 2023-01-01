WinkАудиокнигиОккультные науки. Аркадий Аверченко
Оккультные науки. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор41 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«… Учение йогов разделяется на хатха-йога, бхакти-йога, раджа-йога и жнани-йога. Все это изложено в книгах индусского мудреца, носящего немного сложную, но звучную фамилию: Рамачарака. Наш товарищ по перу, Рамачарака, очень аккуратно и внимательно изложил принципы учения йогов, и если эти принц�ипы сложны и запутанны, то не наш товарищ Рамачарака тому виной. Наша задача скромнее задач Рамачараки – мы дадим только общую схему оккультных наук в сжатой форме. …»
Оккультные науки слушать на видеосервисе Wink.