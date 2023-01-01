Охранитель. Мятеж в империи. Константин Назимов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Оказавшись в другой реальности и сделав блестящую карьеру, можно не думать о хлебе насущном. Почивать на лаврах? Ну уж нет! Усилия Ивана не проходят даром, хотя и есть недопонимание со стороны императрицы и ее окружения. Дымят заводы и фабрики, поставляют бронемашины в войска, а работа над новинками не останавливается. Никак нельзя прекращать эту гонку вооружений, ибо и враг не дремлет. Российскую империю пытаются всеми силами завоевать, используя всевозможные приемы. Грозит войной Альянс четырех, на границах боевые столкновения, да еще и внутренний враг поднял голову. Затевается что-то очень и очень плохое, что может столкнуть империю в пропасть. Столица, разорвавшая чуть ли не все дипломатические отношения с Сибирью, подверглась удару. Спешит на выручку императрице наместник Урала со своими людьми и техникой. Требуется как можно быстрее подавить мятеж и укрепить Россию. Успеет ли? Сумеет? Обязан, судя по всему, других вариантов нет…



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