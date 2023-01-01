Охота начинается. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

"Охота начинается" – фантастическая новелла Александры Лисиной, третья книга цикла «Артур Рэйш», жанр детективное фэнтези. Когда в захолустном городке поселяется маг Смерти, это вполне обычное явление. Когда ему удается избавить жителей от могущественной темной сущности – это уже повод д�ля сплетен. Но что может случиться, если событиями в Верле заинтересуется кто-то со стороны? И кто в таком случае станет охотником, а кто – дичью?



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