Охота на гусара. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На войне, как на войне Тем более на партизанской! Тут уж, господа мусью, без церемоний: извольте-ка, незваные гости, вон из российских пределов, а ускорение на Смоленской столбовой придаст вам командир летучих гусар Денис Давыдов!!! Ну а если что не так, «экскюзе муа!» просим, попробуйте поймать героя, пока он и сам не оказался в душных объятиях какой-нибудь ведьмы из Блэр, или на жертвенном столе у… скопцов, или…



Охота на гусара слушать на видеосервисе Wink.