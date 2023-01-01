WinkАудиокнигиОхота на гусара. Андрей Белянин
Охота на гусара. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези551 мин12+
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Сюжет
На войне, как на войне Тем более на партизанской! Тут уж, господа мусью, без церемоний: извольте-ка, незваные гости, вон из российских пределов, а ускорение на Смоленской столбовой придаст вам командир летучих гусар Денис Давыдов!!! Ну а если что не так, «экскюзе муа!» просим, попробуйте поймать героя, пока он и сам не оказался в душных объятиях какой-нибудь ведьмы из Блэр, или на жертвенном столе у… скопцов, или…
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