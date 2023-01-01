Охота на древнего. Нина Новолодская,Джо Кукурузный (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь Алекс Кинг, девушки-некроманта, перевернулась с ног на голову, когда от лап неизвестного чудовища погиб ее приемный отец. Да еще и красавчик-детектив втянул в расследование серии убийств, где жертвами стали дети. Оборотни, вампиры, ведьмы – кому можно верить, а кого стоит опасаться? Водоворот невероятных событий затянул в сети и заставил наших героев раскрыть свои самые страшные тайны.



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