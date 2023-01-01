Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 1. Валентин Пикуль
Wink
Аудиокниги
Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 1. Валентин Пикуль

Океанский патруль. Книга первая. Аскольдовцы. Том 1. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Современная проза1107 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вниманию слушателей первую книгу романа Валентина Пикуля «Океанский патруль». Это первый роман автора, он посвящен событиям Великой Отечественной войны на северном театре военных действий. В центре внимания – героические дела моряков Северного флота, действия разведчиков в тылу врага. Это повествование и о тех, кто любит и ждет моряков на берегу.

Океанский патруль слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг