Огонь в твоих глазах. Обещание. Любовь Черникова (книга, 2020) слушать онлайн

«Обещание» – фантастических роман Любви Черниковой, первая книга цикла «Огонь в твоих глазах», боевое фэнтези, любовное фэнтези. Договор дороже денег. Так повелось издавна. Когда странной смертью умирает Защитник, из Ордена в деревню присылают другого. Пасита тин Хорвейг сходу начинает наводит�ь новые порядки, и его методы порой весьма жестоки. Нет управы и на его прихвостней. Охотница Кира всей душой желает защитить соседей и близких, но для этого приходится играть по чужим правилам… Договор дороже свободы и жизни, но Кира готова даже на это. Ценная заложница, бесправная любовница, а, может, прилежная ученица – кем предстоит ей стать по воле нового Защитника?



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