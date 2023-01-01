Огонь и лед. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

19-летняя Арина собиралась замуж за Геннадия, однако, она была не согласна с тем, что он занимается музыкой и не собирается ее бросать. Психолог предложил Арине либо принять любимого таким, какой он есть, либо отказаться от него. Арина не захотела отказываться, но и смириться с тем, что он полностью посвящает себя музыке, не смогла. Очередная ссора стала поводом для расставания влюбленных. Арина вернулась домой, к отцу, она и не ожидала, что и у отца есть для нее новость – он и мать Геннадия – Вера- решили пожениться. Арина решила выжить мать Геннадия из их с отцом квартиры, но ссоры с Верой ни к чему не привели. Геннадий встретился с Ариной, чтобы попросить оставить его мать в покое, новая ссора переросла в поцелуи. Арина проснулась у Геннадия, но когда она попросила дать ей второй шанс, Геннадий отказался – он понял, что они слишком разные. В гневе Арина ворвалась в свою квартиру, собрала вещи Веры, когда отец попытался ее остановить, Вера уговорила обоих не ссорится, а сама забрала свой чемодан. Отец и Арина остались вдвоем. Арина сначала была рада, но вскоре поняла, что отцу без Веры очень плохо, Арина уже собралась попросить у отца прощение, когда узнала, что они с Верой не собираются приглашать ее на свою свадьбу. Этого Арина не могла им простить. О Геннадии Арина уже не вспоминала. В день свадьбы отца Арина поняла, что она не имеет права делать вид, что ничего не происходит, Арина пришла на свадьбу. Отец был ей рад, Арина помирилась с отцом и Верой.



Огонь и лед слушать на видеосервисе Wink.