Огнетушитель Прометея. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн

Я, Евлампия Романова, неожиданно для себя стала… мамой сразу двух очаровательных детишек! Ох, и намучилась я, пока нашла им «Мэри Поппинс»! Не без заскоков, конечно, дамочка, но другую няню искать некогда – на повестке дня новое расследование! Моя соседка Валя Веснина заподозрила, что ее мать скончалась вовсе не от кори. Как выяснилось, детская болезнь и правда не при чем, а семья Весниных – просто чемпионы мира по вранью! Внешне все чинно-благородно, а на деле родители соседки наперегонки изменяли друг другу. Валина младшая сестра Лариса тоже хороша – с виду девочка-незабудка, а сама два года назад попала в сомнительный переплет и едва не погибла… И вот теперь кто-то звонит Ларисе на сотовый и заявляет: «Ты убила свою мать»!



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