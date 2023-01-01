Огненный след. Александр Воробьев
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Огненный след. Александр Воробьев

Огненный след. Александр Воробьев (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика12+

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Сюжет

Иногда журналисты бывают очень некстати. Сообщение о нападении враждебной расы неминуемо вызовет панику на Земле, считающейся самой удаленной и защищенной из планет исследованного космоса. Власти не допустят паники. Но допустит ли военный флот, чтобы многократно превосходящий его по силам враг устремился к родной планете, сметая все на своем пути? Битва на окраине Солнечной системы покажет, каковы шансы на выживание у человечества.

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