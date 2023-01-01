Огненные врата. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Огненные врата появляются в нашем мире нечасто, на короткое время и несут в себе смертельную опасность. Человек, прошедший сквозь них, навсегда оказывается в ловушке собственных страхов. В дни, когда могущественный артефакт материализуется на земле, Свет охраняет его от случайного вторжения, а Мрак просто наблюдает, не вмешиваясь. Но в этот раз Лигул не собирается оставаться в стороне. Желая отыграться за прошлое поражение, глава Канцелярии Мрака разработал гениальный план, в результате которого Огненные врата вернут в наш мир Кводнона – самого коварного, жестокого и свирепейшего темного правителя. Замысел удастся, если кое-кто совершит маленький проступок, а еще лучше предательство. Меф, Ирка и Багров не знают, каким будет завтрашний день. Правда, в одном уверены точно – свою судьбу они решают сами. И даже не догадываются, что их роли уже расписаны…



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